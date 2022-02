Crisi Ucraina-Russia: la voce di Firenze per la Pace

La minaccia dell'uso delle armi è ancora una volta usata da Stati Uniti e Russia a difesa di interessi economici e strategici e di uno spazio nel mercato dell'energia. Alcuni Paesi europei stanno cercando di svolgere un ruolo diplomatico che non sacrifichi l'aspirazione alla pace sotto gli obiettivi di profitto ed egemonia, mentre l'Italia appare schiacciata in una accondiscendenza verso l'ipotesi del governo statunitense che non tiene in considerazione le comprensibili esigenze di sicurezza della Russia.



La Rete Democratica Fiorentina chiede con apprensione che le Istituzioni locali svolgano appieno il ruolo a cui sono chiamate dalla loro storia, fatta di incontri fra culture e ricerca del dialogo, e dalla contingenza: la Costituzione impone il ripudio della guerra per risolvere i conflitti, in piena sintonia con la carta dell'ONU.



Da Firenze deve levarsi una voce chiara verso il governo italiano affinché rispetti la Costituzione e tuteli i suoi cittadini che ambiscono ad uscire da due anni di pandemia per recuperare libertà e giustizia sociale e non intendono pagare alcun tributo ai mercanti di armi e di carburanti, qualunque bandiera li distingua.



Rete Democratica Fiorentina:

ANPI Firenze

ANED sez Firenze - Associazione Nazionale Ex Deportati

Arci Firenze

Arci Gay Firenze

Anelli Mancanti

Azione Gay e Lesbica Firenze

CGIL Firenze

Cisl Firenze Prato

CNGEI Sezione di Firenze

Coordinamento Democrazia Costituzionale Firenze

Diaconia valdese Firenze

Giuristi Democratici Firenze

Libera Firenze

Libertà e Giustizia Firenze

Rete degli Studenti Medi Firenze

Udu Firenze Sinistra Universitaria