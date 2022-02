Due defibrillatori pubblici al nido e all'ambulatorio per Montespertoli

Si terrà sabato 19 febbraio alle ore 10.00 la cerimonia di inaugurazione della nuova postazione DAE (defibrillatore semiautomatico) in via Aldo Moro, davanti al Nido d'Infanzia Comunale "L'Aquilone".

Subito dopo sarà inaugurata una seconda postazione nella frazione di Fornacette vicino all'ambulatorio medico.

Queste postazioni sono state gentilmente donate dall'Associazione Cardiotrapiantati Italiani (Acti) sezione di Siena “Roberto Frati”, in memoria di Marco Grassi, ragazzo montespertolese scomparso nel 2008 e già presidente nazionale di Acti grazie ad una raccolta fondi organizzata a settembre.

All’inaugurazione sarà presente Maria Nesi, Consigliera dell’Associazione e madre di Marco "La presenza sul territorio comunale di postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate, e di cittadini in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare questo semplice ma prezioso dispositivo salvavita, può permettere di donare una seconda chance di vita ad una persona."

"L’obiettivo è realizzare una vera e propria “rete salvavita” a disposizione di tutti i nostri cittadini perché i defibrillatori possono realmente salvare la vita in attesa che arrivino i soccorsi. Andiamo molto fieri del progetto "Montespertoli ci sta a cuore" perché siamo consapevoli che la presenza dei DAE è comunque un fatto rilevante per la sicurezza di tutti i nostri cittadini. Ad oggi nel nostro comune sono presenti defibrillatori in tutte le scuole con personale formato per l’utilizzo e il nostro obiettivo è quello di riuscire a installare gli apparecchi anche in tutte le frazioni.

Colgo l’occasione per ringraziare la Croce d’oro per l’impegno profuso nella formazione degli insegnanti e dei cittadini e per il costante supporto nella gestione dei defibrillatori." conclude l'Assessore alle politiche sociali, Daniela Di Lorenzo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa