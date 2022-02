Ex Lega in Unione dei Comuni formano Toscana Domani, la 'benedizione' da Tozzi

Nasce il gruppo 'Toscana Domani' al Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, “grazie a quattro consiglieri coraggiosi che hanno deciso di rimettersi in gioco con entusiasmo e sposare il nostro progetto politico con convinzione” dichiara la consigliera regionale di Toscana Domani, Elisa Tozzi.

Toscana Domani diventa così la prima forza d’opposizione in Consiglio dell’Unione, insieme a FdI. "Ripartiamo dal basso, dalla spinta propulsiva dei territori, per costruire un’alternativa di governo credibile, fatta di qualità e competenza, per la Toscana di domani. E siamo certi che presto altri gruppi di Toscana Domani nasceranno in altri consigli" aggiunge la Tozzi.

"Aderiamo con entusiasmo a un progetto coerente alle idee che hanno sempre contraddistinto la nostra azione politica. – spiegano il capogruppo Emmanuele Nencini e i consiglieri Maria Grazia Bindi, Paola Morini e Vittorio Battini - Le questioni da risolvere sono molte e urgenti: come sempre, le affronteremo nell'interesse esclusivo del territorio e dei cittadini. Ci poniamo all'opposizione, un’opposizione critica e costruttiva, mantenendoci aperti al confronto con chiunque, purché propositivo".