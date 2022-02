Festival di Berlino, premio della critica al sanminiatese Paolo Taviani

San Miniato esulta e anche uno dei suoi cittadini più illustri. Paolo Taviani ha vinto il premio della critica internazionale al Festival del Cinema di Berlino. Il regista della città della Rocca ritirerà il premio al cinema Hackescher Höfe e darà forfait alla cerimonia ufficiale al Berlinale Palast.

A premiarlo la giuria Fipresci della Berlinale 2022 per il suo 'Leonora Addio'. Questa la motivazione: "Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria".

Taviani è al primo film senza il fratello Vittorio, scomparso nell'aprile 2018. Sono passati dieci anni dall'ultima partecipazione berlinese di Paolo Taviani, che in coppia con Vittorio vinse per 'Cesare non deve morire'.