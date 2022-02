Un hotel in pieno centro a Firenze è stato preso d'assalto la notte scorsa dai ladri. Entrati sfondando una porta a vetri, i malviventi hanno rovistato nel bar dell'albergo. Dalla struttura sarebbero stati portati via circa 1000 euro in contanti, un tablet e alcune bottiglie di alcolici.

Sul posto, in piazza Santa Maria Novella, ieri notte è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini sul caso.