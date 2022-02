Giani sull'Aeroporto: "Per giugno indicazione chiara al Ministro Giovannini"

"Il ministro chiede entro giugno un'indicazione forte e chiara del sistema aeroportuale della Toscana. È nota la discussione che è legata all'orientamento della pista ma è una cosa che dobbiamo vedere noi, e i Comuni interessati". È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani sul tema aeroporto a margine di un incontro coi sindaci sul Pnrr. Il presidente ha comunque spiegato di averne "parlato abbastanza genericamente con il ministro Giovannini perché non era argomento sul tavolo".

Si sarebbe parlato anche di Alta Velocità: "Con Nardella abbiamo fatto squadra sull'Alta velocità per l'attraversamento di Firenze. Su questo Giovannini ha dato la sigla finale all'intesa da me raggiunta con l'ad di Rfi Vera Fiorani e con l'ingegner Ferraris, ad delle Fs. Mantenimento delle scadenze: per settembre la partenza della talpa, per il 2027 il completamento dell'opera, l'inserimento all'interno del Pnrr con fondi che vanno al di là del rapporto tra Ministero ed enti locali della previsione della stazione Circondaria, quella in superficie, mentre quella sotterranea invece è Belfiore, che consente poi con un people mover di collegare costantemente la stazione Av a Santa Maria Novella".