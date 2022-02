Intossicazione da monossido a Fiesole, 4 in ospedale tra cui un 15enne

Intossicazione da monossido di carbonio per i 4 membri di una famiglia di Fiesole in via Aretina. L'intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari inviati dal 118 e dei carabinieri di Campo di Marte ha portato al soccorso dei 4. Tra questi un uomo di 72 anni, di un altro di 44 e di un ragazzo di 15. Sono stati soccorsi tutti in codice giallo all'una di questa notte. Il monossido era partito dai fumi di un braciere acceso per riscaldare la casa. Tutti sono stati trasportati presso l’ospedale di Santissima Annunziata.