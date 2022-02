Lieve malore per Umberto Tozzi, posticipati i concerti a Montecatini e Firenze

Si informa che i concerti di RAF e UMBERTO TOZZI previsti il 18 febbraio a MONTECATINI (PT) e il 24 febbraio a FIRENZE sono posticipati, a causa di una prognosi di 10 giorni di riposo assoluto prescritta a Umberto Tozzi a seguito di un lieve malore. Si specifica che l’artista al momento sta bene e ha già iniziato il suo periodo di riposo.

Le date saranno così riprogrammate:

26 aprile - Teatro Verdi - FIRENZE (recupero dell’8 marzo e del 23 ottobre 2020, del 23 maggio e del 18 novembre 2021 e del 24 febbraio 2022) - SOLD OUT

2 maggio - Teatro Verdi - MONTECATINI - PT (recupero del 4 aprile e del 6 dicembre 2020, del 30 aprile e del 20 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022)

I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date.

Per informazioni: www.friendsandpartners.it