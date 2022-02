Il volontariato a Castelfranco piange Naro Bilanceri

Castelfranco di Sotto piange la scomparsa di Naro Bilanceri, operaio nella vita e per passione attivissimo volontario nel Palio dei Barchini con le ruote per la Contrada San Bartolomeo a Paterno e della Casa del Popolo Arci di Castelfranco di Sotto. Il 66enne era sposato e aveva un figlio. L'uomo è morto nella tarda serata tra ieri e oggi, non sono note ancora le date per i funerali.

Lo ricordano come "una persona gentile, seria e perbene, lo si dice sempre di tanti quando ci lasciano ma lui lo era per davvero", spiega il vice sindaco di Castelfranco Federico Grossi.

"Quando gli chiedevi una mano, lui non si tirava mai indietro. Sempre con quel sorriso grande. Volontario in tante associazioni a Castelfranco e sempre pronto a fare la sua parte in cucina sia nella sua Contrada San Bartolomeo a Paterno che alla Sagra del Porcino e della Chianina di Castelfranco di Sotto", racconta ancora.

La contrada rossonera invece lo rammenta come "un nome per tutti noi che rappresenta la storicità, la serietà, la costanza, la forza. Una persona che ha fatto parte delle nostre vite da anni, ormai un punto fermo ed anche un riferimento per tante cose. Un pezzo di storia e del cuore della contrada se ne va e noi non ti scorderemo mai".