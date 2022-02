Palio di Siena, Sani (PD): "Correrlo obiettivo di tutti"

“L’auspicio di tutti i senesi è che si possa correre quest’anno il Palio di Siena; un obiettivo concreto che deve essere condiviso e costruito collegialmente e non utilizzato per fini elettorali. E’ con questo obiettivo che lo scorso dicembre, presentando un apposito ordine del giorno alla Camera, avevamo inaugurato un confronto costruttivo con il governo, con l’intenzione di coinvolgere Comune di Siena e le contrade per definire un protocollo di sicurezza che garantisse lo svolgimento della Festa. I colpi di mano e le fughe in avanti improvvisate, come quello della scorsa settimana in Senato da parte di alcune forze politiche, rischiano di compromettere questo percorso. Forse qualcuno, troppo impegnato a strumentalizzare la situazione, non ha nemmeno letto i contenuti dell’emendamento che consentirebbe lo svolgimento delle feste riconosciute dal Codice del Paesaggio: purtroppo tale Codice non fa nessun riferimento a manifestazioni specifiche ed occorrerà sicuramente almeno un ulteriore atto ministeriale per fare chiarezza. Chiedo quindi ai colleghi di lasciare da parte le proprie aspirazioni personali di visibilità e lavorare insieme per garantire a Siena di poter celebrare la sua Festa”: è quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd sui contenuti del Decreto Green Pass in discussione oggi, mercoledì 16 febbraio, a Montecitorio.

Fonte: Ufficio stampa