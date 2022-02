Poste Montespertoli, riaprirà l'ufficio interno entro il 10 marzo

La direzione di Poste Italiane ha informato il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini che ieri sono stati consegnati i lavori per la sistemazione dell'Ufficio Postale di Montespertoli. La piena funzionalità dell'ufficio interno riprenderà entro il 10 marzo. "Sono stati mesi lunghi e con diversi ritardi ma questa è una buona notizia per tutti i cittadini di Montespertoli", spiega il sindaco in un post su Facebook.

L'annosa questione, nata dopo un colpo di ladri che fecero esplodere il bancomat, aveva visto diverse richieste dall'amministrazione a Poste Italiane. La prima richiesta a buon fine fu quella della installazione di un ufficio mobile proprio nel capoluogo, per sopperire al mancato servizio. Da allora Poste Italiane era stata chiamata in causa parecchie volte per velocizzare il ripristino dell'immobile, cosa che avverrà quindi entro marzo se il cronoprogramma verrà rispettato.