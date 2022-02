Regolare col green pass, ma scappava dalle manette da un anno: arrestato a Santa Croce

La guardia di finanza di San Miniato ha eseguito nei giorni scorsi un provvedimento di esecuzione pena, procedendo all’arresto di un soggetto di nazionalità italiana, P.R. di 60 anni.

Una pattuglia ha identificato alcuni avventori in un bar di Santa Croce sull’Arno, per verificare il possesso del Green Pass. Insospettiti dal comportamento di uno dei clienti, i militari hanno fatto un controllo congiunto anche tramite le banche dati delle Forze di polizia. Da lì sul 60enne è stata scoperta l’esistenza di un ordine di carcerazione per cumulo di pene, emesso nel gennaio 2021 dalla Procura della Repubblica di Pisa e non ancora eseguito.

Il soggetto, infatti, pluripregiudicato per furto aggravato, ricettazione, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso, lesioni personali ed inadempiente a plurimi provvedimenti di sicurezza del Questore, risultava da un anno irreperibile. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa.