Riprendono le camminate con Uisp Zona del Cuoio

Riprendono questo fine settimana le camminate organizzate in collaborazione tra il comitato Uisp Zona del cuoio, la sezione soci Coop Fucecchio e sezione soci coop Valdarno inferiore e l’Eco Istituto Le Cerbaie. Riprende il programma di passeggiate attraverso le splendide campagne della zona del cuoio. Il primo appuntamento di questa stagione è per domenica 20 Febbraio 2022 nel comune di Fucecchio. "Finalmente riprende questa attività - afferma Antonio Bottai, presidente Uisp Zona del cuoio - dopo mesi difficilissimi da tutti i punti di vista. In questo momento niente come il movimento e la possibilità di stare insieme agli altri può contribuire a ristabilire il nostro equilibrio psicofisico. Le camminate permettono di tenere insieme tanti aspetti fondamentali: il benessere del nostro corpo, lo svago e il divertimento, la socializzazione e la scoperta delle bellezze che offre il nostro territorio". A causa delle normative anti Covid per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso i numeri 3394899239 / 3494981940. Si consiglia di indossare abbigliamento idoneo alla stagione e scarpe comode. In caso di pioggia le camminate saranno annullate. Il primo appuntamento del programma, domenica 20 Febbraio, prevede una camminata ad anello fra Antiche Fonti magiche e la via francigena con partenza in loc. LA TORRE (Fucecchio). Il percorso si stenderà lungo i corsi d’acqua nel territorio di una delle più antiche contrade di Fucecchio. Il ritrovo è per le 8.45 davanti al parcheggio della chiesa di Torre. Ad accompagnare il gruppo ci saranno due nostri Operatori UISP e due guide ambientali dell’associazione Eco Istituto Le Cerbaie. Il numero massimo dei partecipanti, vista le numerose richieste, è passato MAX 60 partecipanti. Gli altri appuntamenti sono 06/03/2022 a Marti - Montopoli in val d’Arno, 20/03/2022 a Montellori – Fucecchio e il 10/04/2022 a San Genesio – Calenzano di san miniato

Fonte: Uisp Zona del Cuoio