Shalom, a Fucecchio una messa per la pace in Ucraina

Nel mondo ci sono oltre 30 guerre attive in questo momento e altre vengono minacciate quotidianamente, come quella in Ucraina.

Come Shalom vogliamo affermare che la guerra è una pazzia e va bandita dal pianeta e dal nostro vocabolario.

“Così come – continua don Andrea Cristiani fondatore di Shalom – bisogna sopprimere forme diseducative di ostentazione delle armi, come le parate militari che sono spettacoli osceni, sono dei veri e propri stupri della coscienza civile dell’umanità”.

Per questo invitiamo tutti i cittadini responsabili, le associazioni, gli enti pubblici, le scuole, i circoli, le parrocchie, le istituzioni a prendere coscienza della situazione e ad operare per la Pace.

Per chi è credente sabato 19 Febbraio accompagneremo i processi di pace con l'arma della preghiera insieme alle Monache clarisse con una S. Messa per la pace alle ore 18,00 nell’Abbazia di San Salvatore a Fucecchio.

Fonte: Movimento Shalom