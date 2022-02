Silvio Orlando all'Excelsior di Empoli per raccontare 'La vita davanti a sé'

Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del romanzo La vita davanti a sé di Romain Gary, diventando Momò, un bimbo arabo di 10 anni, abbandonato e segnato da un’infanzia triste e difficile, che vive nel quartiere multietnico di Belleville.

Momò abita nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che si prende cura delle colleghe più giovani e anche del protagonista di questa storia, che con ironia parla di tematiche urgenti, sempre più attuali, che portano a galla il nostro presente.

La convivenza tra diverse culture, la convivenza con il dolore e la precarietà di una vita che non trova equilibri facili e scontati, la lotta dei ceti popolari vessati da pochissime garanzie.

Una storia d’amore un po’ sgangherata tra una madre e un figlio che riesce a esistere, nonostante tutto. Lo spettacolo andrà in scena, domani, giovedì 17 febbraio al Teatro Excelsior di Empoli.

Il programma della stagione di prosa empolese prosegue martedì 1 marzo, Lello Arena mette in scena Parenti serpenti con Giorgia Trasselli e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabrizio Vona, regia Luciano Melchionna, produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con Bon Voyage Produzioni.

Il cartellone si chiude martedì 29 marzo con Ugo Pagliai e Paola Gasmann che recitano in Una canzone d’amore Da William Shakespeare con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi e Luca Scotton, produzione Teatro Stabile di Bolzano/Teatro Stabile del Veneto/Estate Teatrale Veronese.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.

I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati: biglietto intero 21 euro - ridotto 18 euro; ridotto punti Coop 10 euro.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS.

Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a 8 euro per under 35; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, al Minimal Teatro di Empoli, Via P. Veronese, 10, telefono 0571/81629 – 83758.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP2. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni. Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni: Comune di Empoli, servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, info@giallomare.it-biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa