"The best of", la comicità di Katia Beni e Anna Meacci al teatro Boccaccio

Cambio di programma per la stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Il 15 marzo 2022, alle 21, il palco del teatro Boccaccio di Certaldo ospiterà l'irresistibile comicità di Katia Beni e Anna Meacci, protagoniste di "The best of": lo spettacolo sostituisce "Simply the best", con Marta Zoboli, inizialmente in programma il 15 marzo 2022 e annullato in quanto, alla luce dell'emergenza Covid-19 che ha comunque limitato in maniera forte l'attività di teatri e artisti, Zoboli ha dovuto cancellare per questo anno la sua tournée.

"The best of", di Katia Beni, Alessandro Bini, Donatella Diamanti, Bruno Magrini e Anna Meacci, è un recital irresistibile, uno show inedito e originale, che mette in luce tutto il talento di due artiste, veri e propri clown del palcoscenico. Ecco quindi che Beni-Meacci ancora una volta diventano mattatrici del divertimento, capaci di giocare con il pubblico e farlo divertire, coinvolgendo gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult. Quali? "Ticket&Tac", "Scoop", "Non c’è duo senza te".

"Per fare comicità ci vuole talento, ma anche tanta voglia di rischiare - sottolineano le due attrici - Siamo stati educati ad evitare il fallimento. Il comico non se lo può permettere. Se non fallisce non impara. Quindi noi possiamo anche fallire uno spettacolo, il pubblico non impara nulla, ma noi si. Ridere delle proprie 'sfighe' ci aiuta a vivere meglio con quello che siamo. Fare pace con il proprio lato perdente ci rende vincenti. Perché la comicità si regge sempre sulla caduta. Per strada si ride se qualcuno cade. Ci sono cadute materiali o metaforiche. Si può inciampare tanto in un sasso quanto nella vita in qualcosa che è più grande di noi. L’incidente scatenante della risata è sempre un precipitare dall’alto verso il basso. La risata è una rottura. E speriamo di non aver rotto troppo con tutta questa teoria. Anche perché noi amiamo definirci artigiane della risata piuttosto che teoriche. L’unica verità per noi resta il rapporto con il pubblico. Quindi, voi spettatori che state leggendo queste note, ricordate sempre che siete fondamentali per il comico che va in scena. E un pubblico più è disponibile e più si diverte. Ecco allora un messaggio per il pubblico: rilassatevi. Fate tre respiri e dimenticate se non avete trovato parcheggio, se avete litigato con la moglie o il marito. Se il figlio adolescente vi tratta come uno zerbino, se l’autovelox vi ha tolto i punti. L’importante è che una volta seduti su quelle poltrone, vi lasciate andare. Perché lo spettacolo si fa insieme".

L'ingresso allo spettacolo sarà consentito nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione Covid-19 e all'applicazione del Green pass e del Super Green pass. Il cambiamento di programmazione non comporta variazioni per gli abbonati. Per informazioni su costi, prevendita e vendita dei biglietti, è possibile contattare il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivere a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa