Unione dei Comuni in subbuglio, Montelupo nel Cuore: "Cercasi qualità ed efficienza"

Il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo si trova per l’ennesima volta a dover rilevare come sul cammino dell’Unione dei comuni ci siano ormai ostacoli sistematici che fanno dubitare della volontà politica di volere realmente il funzionamento dei servizi.

Serpeggia il malumore e manca la volontà di monitorare attentamente la qualità dei servizi , al fine di concorrere alla rimozione di condizioni di cronico stallo.

Si notano le criticità ma non l’impegno ad affrontarle. Per esempio, nonostante l’abnegazione degli operatori impegnati in turni di servizio che cercano di sopperire alle carenze dell’organico, ci viene frequentemente fatto notare che non si sono registrati miglioramenti nel presidio territoriale, tanto da percepire qualche nostalgia della situazione organizzativa previgente.

E’ mancata a nostro avviso finora la volontà di interrogarsi sull’esigenza di reperire risorse, a partire dalla polizia municipale, per la quale si è assistito ad una ricorrente flessione degli organici senza avvalersi del ricorso a capacità assunzionali che, sul versante della sicurezza, non erano del tutto precluse anche in assenza di garanzie di ricorso al turn over integrale.

Occorre che si sciolga un nodo ; se ed in quanto si pensi che l’Unione dei comuni non è una sovrastruttura burocratica ma risponde ad esigenze reali di erogare servizi non si può accettare che manchino figure strategiche indispensabili al regolare funzionamento dei medesimi

Le criticità che si riscontrano sono a nostro avviso non imputabili a contingenze, ma alla mancata volontà politica di interrogarsi sulle prospettive, e spetta a chi governa i comuni afferenti al bacino d’utenza dell’Empolese valdelsa rassicurare.