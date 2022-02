Variante agli strumenti urbanistici, a Greve parte il percorso di partecipazione

Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici che disegnano il futuro del territorio il Comune di Greve in Chianti condivide le finalità mettendo al centro i bisogni e le proposte dei cittadini. Per la stesura della variante di medio termine al Piano strutturale e al Piano operativo la giunta Sottani avvia un percorso di partecipazione e informazione e invita cittadini, associazioni e operatori a proporre contributi e suggerimenti in linea con le prospettive di sviluppo sostenibile perseguite dal Comune e gli obiettivi e i contenuti del quadro di riferimento regionale.

“Il nostro obiettivo - fa sapere il sindaco Paolo Sottani - è raccogliere i contributi dei cittadini, fondamentali per la formazione della variante di medio termine con la quale intendiamo aggiornare e migliorare la strumentazione urbanistica vigente, in particolare per mantenere adeguati alla normativa il Piano Strutturale ed il Piano Operativo”. “Seppur non vincolanti, le proposte e i progetti della comunità - continua il primo cittadino - hanno carattere propositivo e offriranno un supporto utilissimo nel processo decisionale della variante che iniziamo a predisporre”.

Il Comune ha approvato un avviso pubblico che indica e dettaglia i contenuti delle manifestazioni di interesse. Le proposte, conformi ai contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico PIT-PPR, possono riguardare le schede conoscitive e le schedature degli edifici per l’aggiornamento della disciplina degli interventi da consentire sugli edifici facenti parte del patrimonio edilizio esistente e di valore storico testimoniale. I cittadini possono presentare inoltre contributi e suggerimenti tecnici e normativi per l’attuazione degli strumenti urbanistici e interventi puntuali o di area sul territorio comunale per la riqualificazione degli insediamenti e la rigenerazione urbana.

I soggetti interessati dovranno presentare i loro contributi in formato digitale e/o cartaceo, accompagnati da una lettera di trasmissione che riporta l’indicazione del nome e cognome del proponente, la titolarità, se pertinente, e della copia del documento d’identità del firmatario.

L’oggetto della trasmissione deve essere: “Procedimento di formazione della variante di medio termine al Piano Strutturale e Piano Operativo – contributo-manifestazione di interesse all’Avviso Pubblico”. La documentazione, presentata a supporto, dovrà illustrare e descrivere compiutamente la proposta supportata, se ritenuto necessario, anche da fotografie, inquadramento territoriale, schemi grafici e da soluzioni progettuali, dimensionamento, relazioni tecniche di fattibilità. Il termine ultimo per presentare le manifestazioni di interesse è il 14 marzo 2022. Entro questa data i suggerimenti dovranno essere inviati a mezzo pec: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it o in forma cartacea, presentate o indirizzate all’Ufficio Protocollo del Comune di Greve in Chianti. INFO: Ufficio Urbanistica, email ufficiodipiano@comune.greve-in-chianti.fi.it.

Il Comune ha organizzato due assemblee legate al percorso partecipativo e di informazione sugli obiettivi della variante di medio termine. La prima è riservata ai tecnici che operano nel territorio comunale in programma il 22 febbraio. La seconda riservata alla cittadinanza prevista il 25 febbraio alle ore 18.15.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa