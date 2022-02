Anc, Pontedera ringrazia Antonio Mattera Ricigliano

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, a nome dell'Amministrazione Comunale, ha consegnato questa mattina una targa di riconoscimento ad Antonio Mattera Ricigliano, "Per il pluridecennale impegno nell'Anc e per il grande attivismo a favore del volontariato e della Comunità". Mattera è stato infatti presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri per ben 41 anni, ricoprendo il ruolo ininterrottamente dal 1980 al 2021, prima di lasciare il timone al nuovo presidente Sauro Gori. La breve cerimonia si è svolta stamani nella sala consiliare, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Associazioni del territorio.

Franconi ha sottolineato la "Passione e la dedizione" con le quali Mattera ha svolto la sua attività, diventando "Un vero e proprio punto di riferimento per la città". "Una attività culturale e informativa, ma soprattutto dedita al volontariato", ha aggiunto il vicesindaco Alessandro Puccinelli, parlando di "Collaborazione fattiva e costruttiva" e di "Tanti elementi che hanno contribuito a sviluppare il senso di comunità".

La sezione di Pontedera dell'Anc è una sede storica dell'associazione e oggi conta più di 700 soci. Per questo, anche il livello nazionale, ha consegnato, sempre stamani, per mano dell'ispettore regionale Salvatore Scafuri, una pergamena a Mattera, con il titolo di "Socio benemerito". Scafuri ha ricordato il ruolo avuto da Pontedera come "Culla della Protezione Civile" elogiando il lavoro svolto da Mattera sul territorio locale.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa