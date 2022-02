Argine dell'Arno, Guazzini (CambiaMenti) chiede lavori in somma urgenza dopo 2 anni di ritardi

Sulle messa in sicurezza dell'argine dell'Arno dal lato di San Donato di San Miniato la capogruppo del Gruppo Consiliare CambiaMenti Manola Guazzini ha presentato una nuova interpellanza per il prossimo Consiglio comunale. La vicenda ripercorsa da Guazzini parla di opere già affidate con consegna del cantiere prevista in estate 2020 ma che il problema in realtà non sia mai stato risolto, tra subappalti da poter affidare e altre soluzioni mai affrontate. Guazzini chiede che vengano fatti lavori in somma urgenza entro al massimo l'estate 2022, prendendo come riferimento altri lavori della vicina Santa Croce su un'ex conceria a rischio.