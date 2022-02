Ashley Ravelli lascia l'Use Rosa, biancorosse in difficoltà

Due uscite nel roster dell'Use Rosa Scotti: Ashley Ravelli ed Alice Lucchesini lasciano infatti Empoli. Per quanto riguarda la prima, venendo incontro ad una sua precisa richiesta, la dirigenza biancorossa ha acconsentito al suo passaggio in A2, a Castelnuovo Scrivia. Lucchesini, invece, finirà la sua annata a Roseto degli Abruzzi che milita in serie B e che ha importanti ambizioni di classifica.Per ovviare alle due partenze, la società è alla ricerca sul mercato di una giocatrice da mettere a disposizione di coach Cioni per il finale di campionato e la corsa alla ricerca della salvezza.

Fonte: Use Basket Empoli