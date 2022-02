Auto a fuoco, intervengono i vigili del fuoco. Nessun ferito

I vigili del fuoco di Portoferraio sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP per Campo intorno alle ore 18.30. Mentre il personale stava mettendo in sicurezza i mezzi interessati dall'incidente, è arrivata una chiamata per un'auto che si è incendiata durante la marcia in località S. Martino, nei pressi della villa Napoleonica. La squadra si è quindi portata sul posto provvedendo all'estinzione dell'incendio.

Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.