Calcio storico, Pierguidi: "Luciano Artusi sindaco per un giorno"

“Luciano Artusi 'sindaco per un giorno' è una bella proposta e un'idea che sposo in pieno. Faccio i complimenti al capogruppo di Fdi Alessandro Draghi e sostengo la sua mozione per offrire ad Artusi questo riconoscimento, finora mai concesso a nessuno da parte della città di Firenze”.

Lo ha detto Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino e Consigliere speciale del sindaco alle Tradizioni Popolari, oggi in piazza Santa Croce a margine della commemorazione della Partita dell'Assedio del 17 febbraio 1530. “Luciano Artusi – ha proseguito Pierguidi - è un patrimonio della nostra città ed è a lui che si deve un importantissimo lavoro di recupero delle nostre tradizioni e come Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina per tantissimi anni è stato l'immagine stessa e il promotore della rinascita di questa bellissima realtà”.

“Artusi ha compiuto 90 anni quest'anno – ha aggiunto il presidente – e sarebbe bello nominarlo 'Sindaco per un giorno' in occasione del Capodanno fiorentino, il 25 marzo. E sarà bello, per tutta la città e per quanti amano le nostre tradizioni, che sia proprio Artusi ad essere il primo fiorentino a veder riconosciuto questo privilegio”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa