Controlli gratis dell'udito, l'iniziativa con la Misericordia di Empoli

Un mese di controlli gratuiti dell’udito: è l’iniziativa organizzata dalla Misericordia di Empoli in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, che ricorre ogni anno il 3 Marzo. Grazie alla campagna di screening, i cittadini avranno la possibilità di effettuare gratuitamente approfonditi esami audiometrici e verificare lo stato di salute del proprio udito. Un controllo non invasivo, per intercettare subito eventuali problemi uditivi, che sarà effettuato dai tecnici di SentoSubito tutti i martedì pomeriggio di Marzo, dalle ore 15.00 alle 19.00, negli Ambulatori medici dell’Arciconfraternita in Via Cavour 43/b a Empoli (tel. 0571-534915), e dagli specialisti di Amplifon negli Studi medici dell’associazione in Via Dante Alighieri 14 a Sovigliana (tel. 0571-902591), ogni venerdì mattina del mese dalle ore 09.00 alle 12.00.

Secondo l’Oms, 466 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di problemi all’udito, di cui circa 7 milioni in Italia. Tuttavia, una ricerca Censis ha rilevato che solo un italiano su tre ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi cinque anni. Il problema del calo dell’udito è infatti spesso sottovalutato, ma è strettamente correlato con la qualità della vita: se non trattato, può portare ad una maggiore tendenza all’isolamento, alla solitudine e alla depressione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un deterioramento fisiologico, che arriva con il passare degli anni, ma si può manifestare anche tra i giovani. Eseguire un controllo, ed adottare un corretto approccio terapeutico, è quindi importante a prescindere dall’età. Per questo motivo la Misericordia invita tutta la cittadinanza ad effettuare la visita, che si terrà nel pieno rispetto delle normative in vigore anti-Covid, presso i propri Ambulatori e Studi medici. I controlli dell’udito saranno effettuati su appuntamento; per prenotare occorre contattare la sede prescelta per la visita facendo riferimento all’iniziativa.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa