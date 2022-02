Cordone (Lega) sui referendum sulla giustizia: "Riforma da accompagnare con aumento delle forze dell'ordine"

Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI e Consigliere comunale di Fucecchio della Lega), interviene sui Referendum Giustizia ammessi ieri 16 febbraio dalla Consulta e sulle possibili ripercussioni nel territorio dell'Empolese Valdelsa – Basso Valdarno: "Dei 6 Referendum per riformare la Giustizia proposti dalla Lega, in ordine: Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, Responsabilità diretta dei Magistrati, Equa valutazione dei Magistrati, Separazione delle Carriere dei Magistrati, Limiti agli abusi della custodia cautelare e Abolizione del Decreto Severino, prevedendo così più tutele per Sindaci e Amministratori, la Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato, ne ha ammessi 5 su 6, bocciando il Quesito referendario sulla Responsabilità diretta dei magistrati.

I Referendum in questione, si dovrebbero svolgere nella primavera del corrente anno, permettendo così ai cittadini di esprimersi su aspetti importanti di una riforma della Giustizia che indubbiamente va portata a compimento per avere, tra l'altro, processi più veloci e certezza della pena. Esprimo in tal senso l'auspicio che Empoli, in un futuro non troppo lontano, possa diventare Sede di Tribunale come in tanti vorremmo.

Nel recente passato(anno 2018), abbiamo raccolto oltre 7.000 firme per avere più Sicurezza sul territorio e per la certezza della pena, proponendo già allora, un consistente aumento dell'organico della Polizia Municipale in carico all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, fino a 170 unità, raccogliendo una raccomandazione della stessa Regione Toscana che prevede un vigile urbano ogni 1.000 abitanti(questa proposta è stata da me reiterata nello scorso mese di gennaio)”.

Continua il Consigliere Cordone: “L'Empolese Valdelsa ed il Basso Valdarno, purtroppo ormai da svariati anni, non sono più un'isola felice, nonostante l'impegno profuso dai nostri Enti locali, dalle Forze dell'Ordine(sottoorganico) e dalla cosiddetta Polizia locale(a proposito considero valida l'azione che il Comune di Fucecchio, dove sono Consigliere, sta portando avanti nella zona delle Cerbaie per debellare soprattutto l'annosa questione dello spaccio di sostanze stupefacenti in quell'area importante dal punto di vista ambientale).

La riforma della Giustizia messa in pratica anche attraverso i Referendum ammessi dall'Alta Corte ed un aumento consistente degli organici e dei mezzi delle Forze dell'Ordine e della nostra Polizia locale, insieme a forme di supporto quali il Controllo di vicinato e la Videosorveglianza, servirà a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e cittadine, a patto che la Politica che ha l'importante compito di governare la Società, capisca una volta per tutte che a chi delinque va applicata la certezza della pena e la sua effettività, senza sconti e permessi vari. Solo così l'Uomo potrà vivere bene e sviluppare le sue attività in una Società libera, partendo dal principio che non c'è libertà senza Sicurezza e Giustizia certa”.-