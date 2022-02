Emergenza Covid, il servizio autobus del 18 febbraio

Il servizio TPL, nonostante le difficoltà e gli imprevisti, sta tornando lentamente regolare in quasi tutta la Toscana con disservizi che, a causa delle molte malattie e quarantene legate al Covid, continuano a verificarsi principalmente nelle città di Firenze, Pisa, Massa e in minima parte ad Empoli e nel Valdarno (Arezzo).

Domani, si prevede l’assenza di 306 conducenti - per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid -, grazie alla rimodulazione quotidiana del servizio, privilegiando corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire alcuni turni scoperti con straordinari, si sono ridotte le province e zone con disservizi.

Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 65 autisti, di cui 32 a Siena, 12 a Grosseto, 18 ad Arezzo e 3 a Piombino.

Nel Dipartimento Nord, 82 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 12, 11 a Lucca, 29 a Pisa e 30 a Livorno.

Per il Dipartimento Centro sono 152 gli autisti assenti: 90 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 28 a Pistoia e 34 tra Prato ed Empoli.

Per la giornata di domani, venerdì 18 febbraio, al netto di possibili disagi non preventivabili, sono previste riduzioni dei servizi a Firenze, Pisa e in minima parte ad Empoli e in Valdarno (Arezzo). Si invita comunque a consultare il sito e i canali social di Autolinee Toscane per essere costantemente aggiornati per tutta la toscana.

Variazioni programmate

FIRENZE URBANO

Sono garantite tutte le corse scolastiche e, come previsto dal piano di emergenza comunicato alle istituzioni, viene mantenuto l’80% del servizio programmato, garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo. Sarà ridotta la frequenza sulle linee urbane e, all’occorrenza, il servizio sulle linee a minor domanda, per massimizzare i mezzi a disposizione. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”.

EMPOLI

Il servizio sarà rimodulato con la soppressione di 2 corse:

Linea 33-34: 20:10 da Empoli FS a Certaldo

Linea 33-34: 20:55 da Certaldo a Empoli FS

AREZZO - SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

In Valdarno, la linea MIV2 seguirà la cadenza oraria a partire dalle ore 14.30 di domani, venerdì 18 febbraio.

PISA

Rimodulato il servizio per garantire le corse con funzionalità scolastica e soppresse alcune corse nelle linee:

LAM Rossa

LAM Verde

Linea 5 - Linea 16

MASSA CARRARA

Lunigiana

Servizio regolare

Costa

Scoperti due turni con corse soppresse al pomeriggio-sera a

Massa Linea 60 dalle ore 18:00 alle ore 23:00

Massa Linea 61 dalle ore 16:45 alle ore 20:40

Linea 79 Massa – Casette le corse delle ore 13:15 e delle ore 14:25 saranno coperte da Lorenzini

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa