Etrusca San Miniato: i risultati degli Under

Ecco i risultati delle giovanili dell'Etrusca Basket.

UN BUON PRIMO TEMPO NON BASTA ALLE U14 CONTRO PONTEDERA

B.F. Pontedera - Pall. San Miniato 78-57

Tabellino: Panchetti 8, Capozio 19, Ficarra 12, Baldi 2, Taraj 8, Bertini M. 6, Bertini V. 2, Fontanelli, Passaponti, Masini, Giani. All. Petrolini

Escono sconfitte le nostre U14 sul campo della Bellaria Pontedera.

Un avvio di gara positivo per le nostre cangurine che restano in partita fra alti e bassi per ben 35 minuti per poi cedere il passo alle padrone di casa. Un po’ di stanchezza e qualche acciacco dovuti alla scarsa disponibilità di allenamento settimanale si sono fatti sentire per poi prevalere sulla garra delle ragazze della Rocca.

Un miglioramento visto rispetto alla gara di andata dove fu concesso troppo alle avversarie. Un contributo importante quello dato dalle piccole atlete annata 2010 che hanno trovato più spazio nelle ultime partite.

Adesso possiamo dire di aver ritrovato tutte: questo sicuramente ci permetterà di lavorare meglio in palestra in vista delle prossime partite da affrontare. Prossimo impegno fra le mura del Pala Mannucci di Ponte a Egola vs Le Mura Spring Lucca. Forza bimbe!

U19 GOLD: DOPO 3 K.O. L’ETRUSCA RITROVA FINALMENTE IL SORRISO

Etrusca Basket San Miniato – Montecatini Basketball 48 – 78

Tabellino: Scomparin, Tamburini 8, Baldi, Scardigli 5, Masoni, Montini, Castaldi 4, Speranza 2, Bettini 9, Dell’Unto, Vanni 10, Ermelani 10. All. Latini

Bellaria Cappuccini Pontedera – Etrusca Basket San Miniato 72 – 74

Tabellino: Tamburini 13, Baldi 5, Scardigli 10, Masoni, Montini, Castaldi 4, Speranza 6, Bettini 11, Dell’Unto, Vanni 6, Ermelani 19. All. Latini

Altro weekend pieno per l’Under 19 Gold che, nel giro di 3 giorni, affronta prima Montecatini tra le mura amiche ed in seguito Pontedera. Nel primo impegno i ragazzi di coach Latini partono subito sotto con gli ospiti che, con una roboante partenza, volano sul +15 già dopo i primi 10 minuti. Una volta ripresi da questo stordente inizio, i nostri cominciano a giocare senza paura e con la faccia tosta dei momenti migliori, mostrando un buon basket e fronteggiando alla pari la formazione ospite. Nell’ultima frazione però l’Etrusca molla un po’ la presa e Montecatini ne approfitta per allungare.

Nel secondo impegno San Miniato affronta a domicilio il Bellaria Pontedera, in una sfida che per tutti i ragazzi coinvolti ha il sapore di un vero e proprio derby. E forse è proprio questa tensione a giocare un brutto scherzo ai nostri: una partenza contratta in attacco e distratta in difesa fa si che i padroni di casa volino in doppia cifra di vantaggio già nella seconda frazione. L’Etrusca però non ci sta e con un parziale tra 2° e 3° quarto, ribalta completamente la situazione, volando sul +6. I ragazzi di coach Latini però alzano le mani dal manubrio troppo presto e Pontedera prende l’inerzia assoluta della contesa, arrivando ad un massimo vantaggio di +17 nell’ultimo tempino.

È qui però che scatta qualcosa nei nostri ragazzi che, con orgoglio e tenacia, recuperano punto dopo punto, arrivando a segnare le tripla del vantaggio con Ermelani a meno di un minuto dalla fine. Finale poi non adatto ai deboli di cuore: Pontedera ricorre al fallo sistematico, 0/2 ai tiri liberi da parte dell’Etrusca che poi commette un’ingenuità su un tiro da 3 punti dei padroni di casa, concedendo così il pareggio dalla lunetta a 2” dalla fine. San Miniato però è lucida e concentrata e, all’uscita del time out, trova Speranza dalla rimessa per il canestro della vittoria, per la gioia di tutti i ragazzi e del pubblico presente sugli spalti. Ritorno alla vittoria dopo un digiuno che pareva infinito per i ragazzi di coach Latini; ora testa ai prossimi impegni per chiudere al meglio questa prima fase del campionato e per continuare a crescere.

TORNANO SUL PARQUET GLI UNDER 15 ECCELLENZA

Vela Basket Viareggio - Etrusca San Miniato 36-70

Tabellino: Ermelani 8, Santini 12, Castaldi 16, Scardigli 15, Campigli 2, Gismondi 2, Bertini, Mugno, Lami, Guarino 6, Deffo, Gemignani 9. All. Regoli, Ass. Gori.

Etrusca San Miniato - Canaletto La Spezia 67-66

Tabellino: Ermelani 1, Santini 14, Castaldi 12, Scardigli 15, Campigli, Gismondi 1, Bertini, Mugno, Lami, Guarino 14, Deffo 2, Gemignani 8. All. Regoli, Ass. Gori.

Doppio impegno per i ragazzi dei coach Regoli e Gori al ritorno in campo dopo la sosta forzata dovuta ai problemi legati al Covid. Si ricomincia sul campo di Camaiore dove gli avversari del Vela Viareggio non riescono ad opporre la stessa resistenza fatta all'andata in cui i Biancorossi riuscirono a scappare solo nella ripresa. Dopo 10 minuti il tabellone recita 8-17, con il divario che cresce quarto dopo quarto fino al 36-70 finale.

Di ben altro tenore la partita del giorno seguente a Fontevivo. Gli ospiti di Canaletto La Spezia hanno una classifica che poco rispecchia il reale valore della squadra che non ha molto da invidiare alle prime della classe. I Cangurini hanno un bel gap fisico da colmare con gli avversari e ci riescono nel primo quarto affidandosi al tiro da 3 punti. Sono ben 5 le bombe che fanno sì che la testa dell'incontro sia tenuta dai Biancorossi. Nel secondo quarto coach Regoli si trova a dover gestire una pericolosa situazione falli, dovendo rinunciare all'ampio minutaggio di alcuni ragazzi. Canaletto passa avanti e si va al riposo sul 34-40. Cambia la musica al rientro in campo, i Cangurini sfoderano una prestazione da 26 punti in 10 minuti ribaltando ancora il punteggio e restando in testa fino alla fine. Si chiude a due possessi di distanza con gli ospiti che trovano sulla sirena una tripla innocua ai fini dei 2 punti.

Davvero bravi i ragazzi a superare le tante difficoltà di queste due sfide. Pochi allenamenti sulle gambe, un lungo periodo di assenza dai campi e due avversari insidiosi in due giorni consecutivi. Un bel segnale da parte degli Under 15 che nei momenti difficili mostrano sempre il loro spirito combattivo. Prossimi impegni da lunedì 21 con 3 partite in 6 giorni.

U17 GOLD: AMARO TURNO INFRASETTIMANALE

Sesa Biancorosso Empoli- Etrusca Basket 75-42

Tabellino: Nacci, Poli 1, Lotti 10, Bacchi 15, Iacopini 8, Ermelani 3, Grossi, Nannetti 3, Federici 2, Gregorini. All. Petrolini

Turno infrasettimanale per i nostri U17 gold contro Use Empoli valevole per il recupero della 1a giornata di ritorno.

L’Etrusca si presenta con qualche assenza di troppo che non sembra inizialmente intimorire i nostri ragazzi che giocano un primo quarto degno di nota con grande intensità sia offensiva che difensiva e tanta voglia di lottare. È proprio grazie a delle buone difese che i ragazzi della Rocca riescono a mettere la testa avanti a fine tempino. Il secondo quarto è stato invece decisamente più difficile per i nostri ragazzi, che sbagliano troppi canestri facili e sono troppo disattenti in difesa. Questo ha permesso ai padroni di casa di andare all’intervallo lungo sopra di ben 12 lunghezze.

Il terzo e quarto quarto sono stati affrontati con poca serenità anche a causa di qualche atteggiamento sbagliato dei singoli, sfavorevole per il gruppo, che ha fatto crollare il morale. La partita si è conclusa a senso unico perché i nostri non sono più riusciti a trovare continuità di azioni offensive lasciando quindi vittoria facile ai padroni di casa. Prossimo impegno venerdì 18 contro Folgore Fucecchio.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio Stampa