‘Festa del gatto’ alla biblioteca San Giorgio di Pistoia

Sabato, due giorni dopo la ricorrenza ufficiale, la biblioteca San Giorgio celebra la ‘Festa del gatto’, con un evento a cura degli Amici della San Giorgio, in collaborazione con Enpa. Ospite della giornata sarà Marina Alberghini, autrice del libro “Gatti e artisti” per la collana “Felinamente” di Mursia. Scrittrice prolifica, saggista e pittrice, Marina vive in compagnia di 2 cani e 15 gatti a Fiesole, dove ha fondato l’Accademia dei Gatti Magici. Numerosi i riconoscimenti e i premi che le sono stati attribuiti.

A partire dalle 16 avranno luogo letture di poesie e brani gatteschi e, a seguire, la presentazione del libro “Le gatte sindaco” di Massimo Rossi (Mursia, 2021), alla presenza dell’autore.

Durante la frase di rito "Vuoi tu prenderla come legittima sposa?" e il canonico "Sì" nel comune di Gravellona Lomellina, un piccolo paese in provincia di Pavia, può capitare di sentire un miagolio. Accade quando i matrimoni li celebra la trovatella Marina, dal 2013 Gatta Sindaco, con tanto di fascia tricolore. Questa gatta tigrata, oltre che partecipare ai matrimoni, si fa fotografare nel presepe comunale e presenzia anche in altre occasioni ufficiali, come le inaugurazioni. Prima di lei nessun felino aveva mai avuto il privilegio di suggellare l'unione tra due sposi, ma già due gatte avevano indossato la fascia tricolore frequentando il municipio di Gravellona Lomellina. La prima è stata Ciccetti nel 2005 e poi Pippi nel 2009. La loro fama ha fatto in breve il giro del mondo, divenendo presto un esempio seguito da altri comuni.

A tutti gli intervenuti saranno offerti omaggi gustosi destinati ai propri gatti e una stampa degli articoli della Costituzione Italiana recentemente aggiornati con l'introduzione esplicita del tema della tutela degli animali.

Nell’occasione prende il via anche il ‘Contest Miao Bau’: tra tutti coloro che dal 19 febbraio al 23 aprile avranno preso in prestito almeno un libro con protagonisti gatti e cani, verranno estratti a sorte 3 vincitori che riceveranno in premio dei libri e gadget felini e canini. L'estrazione avverrà il 23 aprile durante la Festa del cane.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa