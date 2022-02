Giornata della guida turistica: visita ad Arezzo nei luoghi di “La Vita è Bella”

Il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della guida turistica con visite guidate gratuite in tutta Italia ed eventi in programma nei giorni 19-20-21 febbraio, 5 e 6 marzo.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations, è promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) e si svolge simultaneamente in tutto il mondo, con visite guidate gratuite offerte al pubblico. Questa edizione 2022 è simbolo di una auspicata vera ripartenza e si svolgerà in Italia di nuovo in presenza, dopo la cancellazione di gran parte degli eventi nel 2020 e una edizione “virtuale” nel 2021.

La Giornata si celebra il 21 febbraio ma le Associazioni di Guide Turistiche abilitate italiane, tradizionalmente ampliano la loro offerta anche al weekend più vicino alla data o, come quest’anno, addirittura a 2 fine settimana (19-20 febbraio e 5-6 marzo). Il weekend del 5 e 6 marzo sarà soprattutto dedicato a itinerari guidati per il personale sanitario, come, ad esempio, nella Provincia di Treviso o a Genova, o a visite ad hoc per le autorità, al fine di focalizzare le priorità delle guide professioniste.

Dopo 2 anni di inattività a causa della pandemia, una giornata in cui raccontare la professione di Guida Turistica diventa infatti ancora più irrinunciabile, soprattutto nel nostro Paese, dove la categoria necessita della definizione di una legge di riordino e di un adeguato riconoscimento della specializzazione dei professionisti per i territori in cui operano. L’offerta completa delle visite guidate organizzate dalle Associazioni delle Guide italiane è molto ampia e può essere consultata sulla pagina Facebook “Giornata Internazionale della Guida Turistica” e sul sito www.giornatadellaguidaturistica.info.

In ogni regione si trovano percorsi interessanti, intriganti e di qualità. Segnaliamo, fra le tante proposte, la generosa offerta dei colleghi campani, con ben 23 itinerari differenti legati a una raccolta fondi per un progetto a favore di persone senza dimora, ma anche la varietà di itinerari in Sicilia (che nel 2024 ospiterà, nella bella Siracusa, la Convention della World Federation of Tourist Guide Associations) e le moltissime proposte in Lombardia, nelle Marche e in Toscana con, fra le altre, una visita ai luoghi del film “La Vita è Bella” ad Arezzo. Scopo della Giornata Internazionale della Guida Turistica è in primis fare conoscere questa figura al grande pubblico e raccontarla per quello che è: una vera professione e una attività che si continua, molto spesso, per tutta una vita.

La Guida Turistica è vero ambasciatore di una località, essendo la prima e spesso l’unica persona del luogo che il turista incontra. Deve avere capacità di comunicazione e proprietà di linguaggio nelle lingue straniere. Ha una formazione multidisciplinare e una conoscenza a tutto tondo del territorio in cui opera: l’arte, l’architettura e cultura materiale e immateriale di un luogo, dall’artigianato alla gastronomia, interessano al visitatore tanto quanto la vera vita culturale e sociale di chi lo abita. Fondamentale è dunque sollecitare i cittadini/consumatori a diffidare da chi conduce visite guidate abusivamente: chi esercita questa attività senza alcuna qualifica commette un abuso che può essere sanzionato e non offre, comunque, gli stessi standard di sicurezza e formazione al visitatore. Inoltre, generalmente, non paga i contributi fiscali.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, infine, è un invito a visitare il territorio dove si abita con più consapevolezza, accrescendo la volontà di rispettare il patrimonio e di contribuire alla sua conservazione e creando interesse per località poco “turistiche” e scarsamente frequentate.

Info: E mail: info@giornatadellaguidaturistica.it - Pagina Facebook: Giornata Internazionale della Guida Turistica @GIDGT

Fonte: Ufficio Stampa