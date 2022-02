Il weekend di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Un weekend bello tosto quello che attende le prime squadre senior targate Gialloblu e Basket Castelfiorentino.

Prime a scendere in campo, venerdì alle ore 21, saranno le ragazze della serie C che al PalGilardetti riceveranno la visita della Pallacanestro Femminile Firenze per la sesta giornata di ritorno (arbitro Bismuto di pisa). Reduci da tre acuti consecutivi, le gialloblu di Jacopo Giusti andranno in cerca del poker in un match importantissimo in ottica post season: insieme a Prato, infatti, le fiorentine condividono con il Basket Castelfiorentino il terzo posto in classifica a quota 8 punti, anche se con più partite da recuperare. Una gara da vincere, insomma, per proseguire la corsa alle prime quattro posizioni.

Domenica alle ore 19, invece, sarà la volta della Promozione attesa a Firenze dal Baloncesto per la quarta giornata di ritorno (arbitri Cignarella e Salvo di Pisa). Dopo l’amara sconfitta subita per mano della Freccia Azzurra, i ragazzi di Dario Chiarugi cercheranno l’immediato riscatto con l’obiettivo di bissare la vittoria conquistata all’andata e staccare la diretta inseguitrice che scivolerebbe così a sei lunghezze di distanza.

Infine, lunedì alle 21.30, la Prima Divisione tornerà al PalaBetti dove riceverà lo Staggia per la quinta giornata di ritorno (arbitro Testi di San Miniato). Gara delicata per i ragazzi di Gianni Lazzeretti che, reduci dalla sconfitta nel derby casalingo contro Empoli, dovranno tentare di portare a casa questo scontro diretto per tenere ancora vive le spoeranze di poter concorrere ai primi quattro posti in classifica.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino