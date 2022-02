Intossicati da monossido nel Pisano, intera famiglia in camera iperbarica

Intossicazione da monossido di carbonio nel Pisano, 4 persone sono state trasferite al pronto soccorso per trattamento in camera iperbarica. È la seconda volta che succede in due giorni dopo i fatti di Fiesole in via Aretina.

In questo caso siamo a Ghezzano di San Giuliano Terme, lungo la Provinciale Calcesana. Una famiglia intera, composta da 4 persone, è stata trasferita dalla Croce Rossa di Pisa e dalla Pubblica assistenza prima al pronto soccorso di Cisanello poi a quello di Careggi per il trattamento in camera iperbarica. I soccorsi sono stati allertati poco prima di mezzanotte. I pazienti, fanno sapere fonti sanitarie, sono stabili.