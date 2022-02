'Italia's Got Talent', EgoLatino esulta: golden buzz per Davide Inserra

C'è un po' di San Miniato a Italia's Got Talent. Adriano Cioni, insegnante della scuola di Danza Ego Latino di San Miniato, ha creato la musica e la coreografia per Davide Inserra, che ha partecipato alle audition di Italia’s Got Talent e ha vinto il Golden Buzz di Federica Pellegrini.

Da San Miniato alla Sicilia, allenamenti a distanza, prove e tanti sacrifici che sono stati ripagati con un bellissimo risultato: "È stata una grande emozione ricevere un Golden Buzz".

Davide Inserra è un giovane talento di origini siciliane. Assieme al suo insegnante Adriano Cioni ha lavorato molto per portare la coreografia su un palco così importante.

La coreografia è stata creata nella sede di Ego Latino di San Miniato, scuola dalla quale ogni anno brillano talenti sui palchi italiani più importanti e nei programmi televisivi più conosciuti. Non ultima l’esibizione degli SpinKids in prima serata su RAI 1 nel programma di “Ballando con le stelle”, “i soliti ignoti” , “Domenica in “ e tanto altro ancora.

Prossimo obiettivo per Davide Inserra e Adriano Cioni sarà quello di creare uno show senza precedenti per la finale di Italia’s got Talent.