Jova Beach Party Viareggio 2022, ecco le date

Torna il Jova Beach Party a Viareggio

La grande festa in spiaggia di Jovanotti è già in programma. Sono state rese note infatti le date per il calendario 2022 del ritorno sul palco di Lorenzo Cherubini Jovanotti, dopo l'ubriacatura di Sanremo 2022 con il medley in coppia con Gianni Morandi (di cui è autore della sua Fai entrare il sole, giunta al terzo posto in gara).

Per tornare a ballare in spiaggia si dovrà attendere in Toscana la fine dell'estate. Sì perché le date in programma a Viareggio, 3 anni dopo l'ultimo evento, saranno allo stesso modo in chiusura del tour. Nel 2019 furono contate 40mila presenze. Anche stavolta sarà settembre il mese perfetto: il 2 e il 3 settembre, venerdì e sabato, alla spiaggia del Muraglione dalle 15.

Il calendario era già noto ma adesso sono disponibili i biglietti per il Ri-Party-Amo Tour. Il prezzo è di 65 euro.

Ecco come si annuncia l'evento nella nota stampa:

Lorenzo in console, Lorenzo con diversi ospiti nazionali ed internazionali. Jova Beach Party è una megafesta sulla spiaggia con un DJ pazzesco! lo “spettacolo” non è scritto, ma è un live. Nessuna scaletta, ogni tappa è unica e irripetibile. Un nuovo format che cambierà giorno dopo giorno, un LIVE, in tutti i sensi. Vivo, divertente, emozionante, innovativo, moderno, avvincente, tribale, ancestrale, giocoso, intenso.

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO NOMINATIVO.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell'utilizzatore del biglietto immessi in fase d'acquisto. Il giorno dell'evento, all'ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d'identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio nominativo a partire dal 01/03/2022

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO ELETTRONICO: potrai mostrare il biglietto all'ingresso direttamente dal tuo cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

18App e Carta del Docente: Questo evento può essere acquistato con 18App e Carta del Docente.