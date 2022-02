Lampioni all'avanguardia per la sostenibilità a Stabbia

Proseguono su più fronti gli interventi di manutenzione sull’intero territorio comunale di Cerreto Guidi. Grazie ai fondi statali messi a disposizione dal Decreto Crescita, l’Amministrazione comunale sta portando avanti dei lavori per la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica.

Sono stati avviati in Via del Serraglio, a Stabbia, i lavori di canalizzazione necessari per installare dei lampioni di ultima generazione. Analoghi interventi interesseranno Via Bercilli, sempre a Stabbia, e Via 2 Settembre, a Lazzeretto.

"Grazie a questi finanziamenti – commenta il Sindaco Simona Rossetti – possiamo intervenire nei punti di maggiore criticità installando nuovi lampioni che serviranno per garantire una maggiore illuminazione e di conseguenza una maggiore sicurezza, oltre che un minor impatto ambientale".

Proseguono inoltre i lavori di manutenzione sulle strade con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale. Sono in via di realizzazione nuove strisce pedonali sul territorio comunale.

"L’obiettivo – afferma l’assessore alle manutenzioni Alessio Tanganelli- è quello di garantire sempre più sicurezza ai pedoni e a chi viaggia, migliorando inoltre con regolarità il decoro del territorio".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa