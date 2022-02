Nuovi appuntamenti per ragazzi e ragazze in biblioteca a Empoli

Nuova settimana, nuovo cartellone di iniziative on line della Sezione Ragazzi della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli.

Come ogni lunedì prosegue l’appuntamento con il meglio dei video del gruppo “Sferruzza, Sferruzza” a lavoro coi “ferri e filo”. A breve arriveranno on line gli inediti di questo fantastico gruppo.

Il martedì pomeriggio si conferma “L’Ora del Racconto. Ciao Orsi!” e il sabato il laboratorio “L’Ora del fare. Un Carnevale sottomarino”.

Poi è stata allestita una filmografia dedicata ad un amico speciale a quattro zampe in occasione della ‘Giornata nazionale’ dedicata, che ricorre il 17 febbraio: il gatto. Mentre sullo “scaffalino” tutto richiamerà al Carnevale.

Per l’Agenda 2030, obiettivo 5, sulla parità di genere come tema delle nostre iniziative della Sezione Ragazzi, cercando di entrare nei panni dell'altro e pensando ai gesti d’amore, contro la violenza.

Ecco il programma completo delle iniziative dal 21 al 26 febbraio 2022 con una anticipazione sul secondo evento de ‘La biblioteca della memoria’:

lunedì 21 febbraio, alle 17,

The Best of SFERRUZZA, SFERRUZZA ON-LINE

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ci ripropone i video tutorial più apprezzati, un “the best of” che ci guiderà nella creazione di bellissimi manufatti con lana, ferri, uncinetto e molto altro.

martedì 22 febbraio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE – Ciao Orsi!

Domenica 27 febbraio sarà la giornata degli orsi polari. Dedicheremo a loro le letture di questo martedì pomeriggio. Purtroppo li dovremo anche salutare, tra poco da noi sarà troppo caldo e se ne dovranno tornare al Polo Nord!

La bibliotecaria Antonella Toso vi terrà compagnia con tante letture dedicate agli orsi polari e vi aspetta quindi martedì pomeriggio on-line sulla nostra pagina FB! La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

sabato 26 febbraio, alle 17,

L’ORA del FARE: Un Carnevale sottomarino

Tuffiamoci nell’oceano in un fantastico carnevale sottomarino e impariamo insieme alla bibliotecaria Giulia come realizzare una bellissima maschera da polpo… tentacoli compresi! Il laboratorio è ispirato al Carnevale e agli obiettivi di Agenda 2030. Per bambini dai 5 ai 9 anni.

La Biblioteca della Memoria 2022

Venerdì 4 marzo 2022, alle 18

Casa della Memoria

Delio Fiordispina, autore di molti libri e saggi, presenterà “Gino Ragionieri. Un protagonista a Empoli tra guerra e Rinascita”, edizioni Onelife grafiche, 2021, dedicato a Gino Ragionieri, figura di spicco dell’antifascismo empolese e per tre volte già Sindaco di Empoli.

Assieme all’autore interverranno:

Brenda Barnini, Sindaco di Empoli

Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, con delega alla Cultura della Memoria

Roberto Franchini, Presidente ANPI

Fiorella Ragionieri, figlia di Gino Ragionieri

INFO E PRENOTAZIONI – Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione

mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571757840.

In base alle norme vigenti per accedere all'incontro è necessario presentare il Green Pass Rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2.

Tutte le iniziative in presenza della Sezione Ragazzi e Pillole Digitali sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte.

Da lunedì 10 gennaio, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa