Nuovi corsi Asev per gommista e agronomo, come candidarsi

Nuovi corsi e tante opportunità con la nuova programmazione di ASEV.

Iscrizioni aperte fino al 22 marzo per il corso Responsabile Tecnico dell’attività di Gommista, 15 posti disponibili per acquisire la qualifica abilitante per l’accesso alla professione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018.

A grande richiesta torna anche il corso ex rec, detto anche SAB, per aprire un’attività nella distribuzione di alimenti e bevande.

E poi tutti i corsi per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: RSPP, preposti, RLS, formazione lavoratori, carrelli elevatori e l’HACCP. Il team di formatori e professionisti ASEV è dunque pronto a proseguire in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio del covid-19.

Proseguono i numerosi percorsi destinati agli agricoltori che devono aggiornare il patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari. Disponibili anche i percorsi di aggiornamento per i distributori, ovvero coloro che vendono i prodotti. Gli agronomi dell’ASEV continueranno il lavoro in aula per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie.

Anche agriturismi e strutture ricettive con piscina privata ad uso pubblico potranno iscriversi per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale e per la prima formazione, comodamente da casa: lezioni in modalità didattica a distanza con le nostre piattaforme di semplice utilizzo a prima formazione sia per i responsabili che per gli addetti degli impianti tecnologici.

Per le aziende, tutta la formazione obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza D. Lgs 81/08, disponibile sia a catalogo che per percorsi organizzati ad hoc all’interno dell’azienda secondo specifiche esigenze.

Importante novità di questa sessione primaverile, tornano i corsi di inglese e di informatica: utili, brevi e immediatamente spendibili

Consulta il nostro sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato 9:00 – 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00) Telefono 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa