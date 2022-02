Open Day vaccinazioni pediatriche anticovid-19 da domani a Monsummano

Open Day da domani venerdì 18 febbraio per le vaccinazioni pediatriche anticovid-19 in Valdinievole. Ogni venerdì , a partire da domani, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, presso il Centro Socio-Sanitario di Monsummano, in via Calatafimi 54, i bambini della fascia di età 5-11 anni potranno effettuare la vaccinazione ad accesso libero e, quindi, senza dover effettuare prenotazione, presso .

Per accedere è sufficiente che i minori siano provvisti di documento di identità e tessera sanitaria ed essere accompagnati da entrambi i genitori, o da uno solo con delega dell’altro, anch’essi muniti di documenti di identità.

I genitori, prima della vaccinazione, dovranno compilare la necessaria documentazione di consenso alla vaccinazione e la scheda anamnestica che sarà valutata dal personale medico presente.

La Società della Salute della Valdinievole raccomanda la vaccinazione dei bambini sia per la tutela dei bambini stessi, sia per ridurre la circolazione del virus, proteggere la collettività e dare un essenziale contributo per uscire da tutte le limitazioni che la pandemia ancora ci impone.

Fonte: Ausl Toscana Centro