Centro Donna di Empoli, il dottor Luis Sanchez nuovo senologo

Nominato, da alcune settimane, il nuovo direttore della struttura dipartimentale chirurgia senologica Asl Toscana Centro: il dottor Luis Sanchez. Medico chirurgo, segue i percorsi senologici in tutti i presidi ospedalieri nei territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli.

Insieme ad un team di professionisti aziendali dedica parte della sua attività settimanale al Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i percorsi multidisciplinari già avviati da tempo all’interno della struttura. Tra le priorità: potenziare gli interventi per quanto riguarda la ricostruzione del seno a seguito dell’asportazione di un tumore, integrare la collaborazione con l’Oncologia, diretta dalla dottoressa Francesca Martella.

In un’ottica di rete ospedaliera il dottor Sanchez svolge la sua attività su più presidi aziendali con l’obiettivo di offrire la più alta qualità di cura al paziente.

Specializzato in chirurgia generale e vascolare ha iniziato la sua attività di chirurgia complessa eseguendo interventi in laparoscopia, ha eseguito trapianti per poi dedicarsi alla chirurgia oncologica. Dal 2014, quando in Toscana è nata la rete delle Breast Unit, ha iniziato a dedicarsi interamente alla senologia vista anche l’alta casistica di procedure chirurgiche (oltre 5000).

Prima di vincere il concorso in Asl Centro è stato dirigente medico di chirurgia generale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, oltre a ricoprire l’incarico di responsabile della chirurgia senologica. E’ stato inoltre componente chirurgo della Breast Unit integrata del Dipartimento Oncologico, in cui ha svolto funzioni di direzione e organizzazione dell’attività senologica integrando l’attività di chirurgia tradizionale con le tecniche più avanzate. In tale attività si integra anche con la chirurgia plastica e ricostruttiva.

“E’ fondamentale il lavoro di squadra soprattutto in realtà come quella del Centro Donna di Empoli che garantisce alle donne una completa presa in carico a partire dalla prevenzione, la diagnosi e la cura di patologie oncologiche. All’interno del Centro Donna, si configura la Breast Unit, composta da un team multidisciplinare di specialisti, tra cui oncologo, chirurgo, radiologo, radioterapista, genetista, psiconcologa e anatomo patologo- spiega il dottor Sanchez- E’ inoltre importante il supporto di figure professionali che mirano anche ad un miglioramento estetico della donna. A breve incontrerò l’Associazione di volontariato Astro per rafforzare la collaborazione anche con loro visto che a mio avviso svolgono un importante ruolo di supporto e di crescita per il Centro Donna. “

“Siamo orgogliosi di accogliere tra noi il dottor Sanchez, sicuri che sarà in grado di dare continuità ad un servizio che ormai da anni è diventato uno dei punti di eccellenza aziendale, oltre a proporre anche qualche innovazione- conclude Silvia Guarducci -direttore Ospedale San Giuseppe-“