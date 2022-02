Buongiorno oggi la ricetta mi arriva da Andrea da Castelfiorentino un nostro ascoltatore, che ci segue soprattutto nel fine settimana. Mi ha mandato la ricetta per mail. Il suo è un primo piatto gustose non a caso lo ha intitolato Penne Gustose, una ricetta semplice e veloce da eseguire ma molto buona, come afferma Andrea.

Avrete bisogno solo di pochi ingredienti tra cui la panna da cucina. Per chi è vegetariano o intollerante al lattosio può utilizzare la panna vegetale.

Vi lascio qui sotto anche un link dove potete fare da voi la panna vegetale, c'è anche il video di come fare la ricetta:

www.my-personaltrainer.it/Tv/Ricette/

Questo invece è il link di come fare la panna da cucina fatta in casa ma questa volta con il latte per parità di condizione:

blog.giallozafferano.it/valeriaciccotti/come-fare-la-panna-da-cucina/

Penne gustose

Ingredienti per 4 persone:

400 gr Polpa pomodoro

200 gr di Panna fresca

300 gr di Penne.

2 Cipolle rosse.

80 gr di Pancetta dolce

3 cucchiai di Olio oliva

Sale q.b.

Basilico q.b.

Preparazione:

Iniziamo con tritare finemente le cipolle, fatele rosolare nell'olio quindi aggiungete la pancetta e il pomodoro. Continuare senza farle attaccare. Intanto mettete l'acqua sul fuoco e buttate la pasta quando bolle e fatela cuocere per il tempo segnato sulla confezione. Aggiungete la panna al condimento, amalgamate bene e poi scolata la pasta, saltatela in padella con un po’ di sugo. Mettete la pasta dalla padella in un coccio capiente e aggiungere il condimento rimasto, infiocchettare con pezzetti di basilico. Servire nel piatto con sopra formaggio parmigiano, e buon pranzo.

Andrea Castello

