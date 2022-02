Ponte Albiano, ristori per 500mila euro ai commercianti con emendamento al Milleproroghe

“E' passato nuovamente l'emendamento per poter dare i ristori ai commercianti di Albiano Magra. Dal punto di vista parlamentare la mia battaglia l'ho fatta e l'ho vinta, ora continuerò a star dietro al Governo affinché faccia il decreto attuativo”.

È il commento della presidente della commissione Attività produttive della Camera Martina Nardi a proposito del via libera al suo emendamento che assegna fondi aggiuntivi e straordinari, per un totale di 500mila euro per il 2022, alle imprese di Albiano Magra (Massa Carrara), colpite dopo il crollo del Ponte di Albiano dello scorso 8 aprile 2020.

“Adesso il Governo – ha aggiunto Nardi – dovrà fare il decreto attuativo, rendendo concrete le somme messe a bilancio dallo Stato. Sono senz'altro soddisfatta, si tratta di un segnale importante e di aiuto verso quelle imprese che si trovano in difficoltà”.

Fonte: Camera dei Deputati