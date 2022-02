Povertà in Toscana al secondo anno di Covid, il rapporto Caritas presentato a Firenze

L'impatto sociale ed economico di due anni di emergenza sanitaria ha colpito in modo particolare lavoratori precari, grigi o al nero: sono loro che dal marzo 2020 a oggi hanno bussato alle porte dei servizi delle Caritas toscane. Insieme, però, al mondo del lavoro autonomo e, in generale, a tutta quella fascia di occupati poco o per nulla coperti dagli ammortizzatori sociali.

Viene presentato domani, venerdì 18 febbraio, il Rapporto Povertà 2022 di Caritas Toscana. L'incontro si svolge alle 10 nella Casa della Carità in via Corelli 91 a Firenze, e potrà essere seguito sul canale Youtube di Toscana Oggi a questo link: https://youtu.be/F8EYfHUTagY

Dopo le introduzioni di mons. Roberto Filippini, Vescovo incaricato della Conferenza episcopale toscana per le Caritas, e di Serena Spinelli, Assessora Politiche Sociali della Regione Toscana, Francesco Paletti (Osservatorio povertà e risorse di Caritas Toscana) presenterà "Le povertà in toscana al tempo della pandemia: il monitoraggio di Caritas Toscana" con un approfondimento su “la Povertà Educativa”.

Verranno presentate quindi alcune "buone prassi": il progetto “Will” a cura di Caritas Firenze e il progetto “LOL” a cura di Caritas Lucca. Al termine le conclusioni di Marcello Suppressa, Delegato Regionale Caritas Toscana.

Il Rapporto Povertà sarà distribuito agli intervenuti e sarà scaricabile dal sito web di Caritas Toscana.

Per partecipare in presenza è necessario il green pass rafforzato.