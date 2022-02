Calano le presenze ma non la voglia di leggere: i numeri delle Biblioteche di San Miniato

Il 2021 per le tre biblioteche comunali e i due archivi (storico e di deposito) del Comune di San Miniato, si dimostra ancora un anno transitorio, che ha risentito della pandemia, con numeri che ci raccontano un periodo di lieve ripartenza, ma ben lontano dalle cifre record del 2019. Rispetto al 2020, nell'anno che si è appena concluso non ci sono state chiusure totali al pubblico dei servizi, segnale quindi di un inevitabile inizio di ripresa di quasi tutti i valori statistici, ad eccezione di quello relativo alle presenze degli utenti.

I prestiti sono cresciuti del 23% rispetto al 2020, attestandosi a 34.362 prestiti, di cui circa 16mila libri scambiati con altre biblioteche della Rete Bibliolandia della provincia di Pisa (prestito interbibliotecario), dei quali 14.827 a ragazzi da 0 a 14 anni (+22%). Le presenze invece diminuiscono del 18% con 14.021 accessi, un dato comunque significativo se si considerano le chiusure estese a diversi mesi delle sale lettura e consultazione.

Attualmente il patrimonio documentale complessivo (libri, cd, dvd e riviste) è di 70.606 volumi, con 1.479 nuovi volumi acquistati nel 2021, un dato che si mantiene in linea con il 2020, 797 dei quali comprati con risorse proprie, mentre 682 con risorse ministeriali.

Migliorano in maniera importante i dati dell'Archivio storico con 58 presenze in consultazione contro le 54 del 2020, 624 pezzi consultati a fronte dei 501 dell'anno precedente, 716 unità schedate contro le appena 50 dell'anno scorso e 42 turni di apertura, mentre nel 2020 erano stati 37. Sostanziale anche l'aumento dei numeri dell'attività dell'Archivio di deposito, per una precisa volontà dell'amministrazione comunale che ha scelto di destinare risorse all'ampliamento dell'orario di apertura, generando un incremento degli incassi del 65%, passando dai 14.140 euro del 2020 ai 23.366 euro del 2021.

"Non è stato un anno semplice per i servizi bibliotecari ed archivistici del Comune - dichiara l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. I numerosi provvedimenti emessi in seguito alle oscillazioni dell'andamento pandemico hanno avuto un riscontro immediato soprattutto nei luoghi della cultura, costringendoci a rivedere in corsa orari di aperture, modalità di accesso, ecc.

I dati raccontano quindi un andamento altalenante delle presenze dove, a fare la differenza, è il numero dei prestiti, soprattutto ai ragazzi, e il patrimonio complessivo che, nonostante le difficoltà, continua a crescere. Discorso a parte per l'attività degli Archivi. Abbiamo scelto di destinare una parte significativa delle risorse a garantire un ampliamento dell'orario, in particolar modo all'Archivio di deposito, per cercare di rispondere in maniera efficiente al numero crescente di richieste di accesso agli atti, necessari per le pratiche di super bonus e bonus edilizi.

Grazie a questa scelta il lavoro di moltissimi tecnici non si è fermato ma anzi addirittura si è incrementato, oltre ad aver portato nelle casse comunali un incremento degli incassi del 65% - e conclude -. Ringrazio il personale dei servizi bibliotecari ed archivistici per lo straordinario lavoro svolto nel 2021 e per aver collaborato con l'amministrazione per cercare di restare al passo con le leggi, ma senza perdere di vista la vocazione dei luoghi della cultura e la necessità di renderli sempre più accessibili e alla portata di tutti, sperando che nel 2022 ci sia il tanto sperato ritorno alla normalità".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa