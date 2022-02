Prendono reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciati

Sono state denunciate in Versilia due persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. I due avrebbero dichiarato il falso dicendo di essere residenti in Italia. Si tratta di due stranieri scoperti dai carabinieri di Pietrasanta e Lido di Camaiore col Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca: in totale hanno percepito quasi 10.000 euro. All'atto di presentare la domanda, avevano dichiarato di essere residenti in Italia da oltre 10 anni riuscendo così a percepire indebitamente il beneficio per mesi. Sarà bloccata l'erogazione dei soldi. Sono in corso operazioni per il recupero delle somme già versate.