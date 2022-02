Scippi durante le Feste in centro a Lucca, arrestato 24enne

È stato arrestato l'autore degli scippi avvenuti a Lucca durante le Festività natalizie. Si tratta di un 24enne di origini gambiane che ha preso di mira donne che passeggiavano da sole in centro nelle serate del 24, 25, 26 e 27 dicembre 2021. Quattro i colpi in alcune vie del centro storico. In tre casi è stato portato via il cellulare, in uno una borsa con effetti personali. In una circostanza il furto è stato a danno di una 14enne.

Il modus operandi era chiaro. Il 24enne presidiava alcune ore prima l'area dove colpire, attendeva l'ora giusta e entrava in azione quando il transito di persone era scarso. In tutti i casi il giovane ha agito alle spalle della vittima, ma senza provocare lesioni.

La polizia ha avviato da subito le indagini, avvalendosi della videosorveglianza presente in centro. Il giovane è stato riconosciuto - aveva precedenti per rapina - e individuato come l'autore dei furti. La perquisizione, eseguita presso il centro di accoglienza dove il 24 è domiciliato, ha avuto esito positivo.

L’arrestato, regolare sul territorio nazionale, annovera precedenti specifici dato che lo scorso 24 novembre era stato arrestato dalla polizia per rapina impropria ai danni di personale di un esercizio commerciale di via Roma dopo aver sottratto alcuni prodotti. Il giovane è in carcere a Prato.