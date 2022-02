Sostegno a commercio e turismo, Sesto firma il documento Confesercenti

Appoggio alle richieste di Confesercenti e conferma dell’impegno per sollecitare, a tutti i livelli, gli interventi non più rinviabili a supporto dei settori più colpiti dalla crisi: è quanto ha espresso la vicesindaca e assessora alle attività produttive del Comune di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli sottoscrivendo a nome dell’Amministrazione comunale il documento presentato da Confesercenti a sostegno delle imprese del commercio e del turismo.

“Per molti settori, come quelli del commercio e del turismo, la crisi che stiamo attraversando sta comportando conseguenze gravissime sul piano occupazionale e di riduzione del fatturato - afferma Pecchioli - Dalla salute di piccole e medie imprese dipende gran parte della solidità del nostro tessuto economico che, con fatica sempre maggiore, sta facendosi carico del prolungarsi della crisi e delle sue conseguenze. Come Amministrazione siamo vicini alle attività economiche e non possiamo non condividere le richieste avanzate da Confesercenti, delle quali ci faremo sostenitori e promotori a tutti i livelli”.

“Per quanto riguarda il nostro Comune, continueremo a mettere in campo risorse e misure di sostegno, come già avvenuto negli ultimi mesi, mantenendo aperto un canale di dialogo e confronto costante con le categorie - aggiunge Pecchioli - Nel bilancio di prossima approvazione manterremo invariate le tariffe e, qualora non lo facesse il Governo, intendiamo intervenire per prolungare con risorse proprie l’esenzione Cosap per i dehors oltre il 31 marzo, valutando successivamente ulteriori provvedimenti sulla base delle esigenze e delle indicazioni che arriveranno”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, ed in particolar modo la Vicesindaca Claudia Pecchioli, per la disponibilità dimostrata ad ascoltare le richieste e proposte delle nostre imprese; e soprattutto è lodevole l’intenzione concreta di mettere in campo misure e risorse a sostegno delle PMI. – afferma Alessandro Baldi Presidente Confesercenti Sesto Fiorentino – Le aziende sono state duramente colpite in questi anni di pandemia, e adesso la ripartenza e lenta e complicata senza ristori e provvedimenti adeguati. Proprio in un momento così difficile è fondamentale sentire la vicinanza delle istituzioni in questo momento, soprattutto quelle locali, perché da questa situazione potremo uscirne solo unendo tutte le forze”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa