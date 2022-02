Si stacca una finestra del palazzo di giustizia di Arezzo: ferito pm

Attimi di paura questa mattina ad Arezzo, dove al palazzo di giustizia si è staccata una finestra dall'infisso e ha colpito al braccio un pm onorario in servizio. L’uomo, che è rimasto ferito, stava chiudendo la finestra quando questa si è staccata, forse – secondo le impressioni dello stesso magistrato – perché il perno di sostegno dell'infisso non sarebbe stato sistemato come dovuto a causa di una svista durante le pulizie dei vetri

Fortunatamente il magistrato non ha riportato gravi conseguenze, solo una prognosi di cinque giorni.