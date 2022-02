"Stiamo istallando 60 nuove telecamere di sicurezza in città e da marzo verranno utilizzate le unità cinofile antidroga. Un impegno concreto per una città più sicura". Lo ha annuciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, su Twitter, a seguito del sopralluogo avvenuto nel pomeriggio di oggi in alcuni luoghi segnalati dai cittadini per motidi sicurezza, come l'Ex Meccanotessile, la stazione e Piazza Morandi.