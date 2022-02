Fine delle restrizioni anti-Covid, per 4 voti vince il sondaggio chi non è d'accordo

Un quesito fin troppo ostico per avere una risposta chiara e univoca. Non ce l'aspettavamo ma così è andata con il sondaggio della scorsa settimana appena chiuso, quello che vi interrogava in merito alla fine delle restrizioni Covid. La mascherina non più obbligatoria all'aperto e successivamente anche al chiuso, la fine dell'obbligatorietà del green pass: tante misure programmate nel tempo per arrivare, si spera, alla fine vera e propria dello stato di emergenza iniziato a marzo 2020 con la pandemia.

Vi avevamo chiesto un'opinione sullo stop a queste restrizioni e di giorno in giorno le due risposte possibili, il Sì e il No, si sono inseguiti fino alla chiusura delle 'urne virtuali'. Ha prevalso il No: i contagi sono ancora troppo alti per poter porre fine a queste misure. Il 50,85% ha prevalso, questione di 4 voti solamente, sul Sì, su chi riteneva quindi che fosse giunta l'ora di allentare la morsa.

Vediamo se anche il sondaggio di questa settimana vedrà un testa a testa così arduo. Si parla della bocciatura della Corte Costituzionale in merito all'ammissibilità del referendum sull'Eutanasia, dopo le oltre 80mila firme raccolte solo in Toscana dai Radicali e dall'associazione Luca Coscioni. Potete votare fino a giovedì 18 febbraio alle 13.