Spi Cgil: "Apertura di un nuovo centro di aggregazione a Certaldo"

Già da qualche anno avevamo percepito la necessità di avere a Certaldo un centro di aggregazione per la gente che rappresentiamo (cioè i pensionati) perché, soprattutto nel centro del paese, non avevamo spazi per rispondere a questa necessità. In collaborazione con l’AUSER filo d’argento di Certaldo, abbiamo individuato un locale da destinare a tale scopo, adiacente alla sede AUSER in viale Matteotti 65, che risponde alle caratteristiche da noi richieste. Questo locale è stato arredato e attrezzato e lo inauguriamo sabato 19 febbario ore 16,00. Questo centro ricreativo e di aggregazione sociale si chiamerà L’INCONTRO e sarà aperto dal lunedi al sabato in orario 9,30-12,00 e 14,00-18,00 e l’apertura verrà garantita da volontari dello SPI e dell’AUSER. Per accedere occorre avere il green pass. All’interno i frequentatori troveranno quotidiani e materiali per giochi vari (es. carte, dama, tombola, ecc.). Siamo lieti di aver raggiunto un obiettivo che ci eravamo dato da tempo, richiesto dai nostri tesserati.

SPI CGIL lega di Certaldo