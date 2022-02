Stazione di Montelupo-Capraia, Forza Italia: "Dopo nostro sopralluogo qualcosa si è mosso, ma non basta"

Alcuni giorni fa il coordinatore comunale di Capraia e Limite per Forza Italia, Diego Crocetti e il consigliere comunale Daniele Bagnai e il consigliere metropolitano Paolo Gandola avevano constatato il pessimo stato in cui versava la stazione di Montelupo-Capraia, stazione che serve un bacino potenzialmente di 20.000 abitanti e che è frequentata ogni giorno da oltre 300 persone.

Adesso a seguito delle rimostranze fatte a mezzo stampa dai tre esponenti forzisti qualcosa finalmente si è mosso. La scorsa settimana è incominciata la sostituzione e la riparazione di tutto l'impianto elettrico della stazione. Nuove e più potenti luci al led sono state installate nella stazione, nel sottopasso e nel parcheggio antistante la stazione. Un nuovo sistema di altoparlanti è stato montato in sostituzione del vecchio ormai fuori servizio.

Tutto ciò è un primo passo ma non basta, concludono i due esponenti forzisti, adesso chiediamo che vengano messe le telecamere nel parcheggio antistante la stazione, con il calare delle restrizioni venga riaperta e riqualificata la sala d'aspetto, vengano installati nuovi monitor per gli arrivi e le partenze, vengano finalmente riaperti i bagni anche a pagamento, come accade già in tante stazioni ad esempio Firenze S.m.n. e in ultimo venga rimessa la macchinetta per i biglietti che accetta i contanti, che dopo essere stata vandalizzata non è sta rimpiazzata. Noi da parte nostra vigileremo e vi terremo sempre informati

Fonte: Ufficio Stampa